Курс доллара на межбанке вырос до 27,82 гривен/доллар

Евро на межбанке подорожал еще на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:15 20 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки - до 27,82 грн/долл, курс в покупке понизился до 27,65 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек - до 31,76 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,6500 - 27,8200 грн/доллар, евро 31,5763 - 31,7648 грн/евро, российский рубль 0,4106 - 0,4134 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,6500 27,8200

EUR/UAH 31,5763 31,7648

RUB/UAH 0,4106 0,4134

Напомним, 17 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6683 - 31,6997 грн/евро, российский рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,90 гривен за доллар. Официальный курс гривны на 20 августа установлен на следующем уровне:

2 789,8554 гривны за 100 долларов (+22,8021);

3 177,9243 гривны за 100 евро (+31,7847).