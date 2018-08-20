Курс долара на міжбанку виріс до 27,82 гривень/долар

Євро на міжбанку подорожчав ще на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:15 20 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки - до 27,82 грн/дол, курс купівлі знизився до 27,65 грн/дол. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок - до 31,76 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,6500 - 27,8200 грн/долар, євро 31,5763 - 31,7648 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4134 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,6500 27,8200

EUR/UAH 31,5763 31,7648

RUB/UAH 0,4106 0,4134

Нагадаємо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6683 - 31,6997 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,90 гривень за долар. Офіційний курс гривні на 20 серпня встановлено на такому рівні:

2 789,8554 гривні за 100 доларів (+22,8021);

3 177,9243 гривні за 100 євро (+31,7847).