Курс доллара на межбанке вырос до 27,80 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 21 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 4 копейки до 27,80 грн/доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7800 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,6664 - 31,6864 грн/евро, российский рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,6664 31,6864

RUB/UAH 0,4212 0,4218

Напомним, 19 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7600 грн/доллар, евро 31,6179 - 31,6436 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776,3875 гривен за 100 долларов (-0,0954 гривен).