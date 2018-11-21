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Курс долара на міжбанку виріс до 27,80 грн/долар

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 10:46
Курс долара на міжбанку виріс до 27,80 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 21 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 31,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7800 - 27,8000 грн/долар, євро 31,6664 - 31,6864 грн/євро, російський рубль 0,4212 - 0,4218 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7700    27,8000

EUR/UAH     31,6664    31,6864

RUB/UAH     0,4212       0,4218

Курс долара на міжбанку виріс до 27,80 грн/долар

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7600 грн/долар, євро 31,6179 - 31,6436 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 листопада встановлено на такому рівні: 2776,3875 гривень за 100 доларів (-0,0954 гривень).

Курс долара на міжбанку виріс до 27,76 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,77 грн/долар
Теми: Курс долара
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