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Курс долара на міжбанку виріс до 27,80 грн/долар

Новини » Фінанси    20.11.2018 - 11:02
Курс долара на міжбанку виріс до 27,80 грн/долар
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 20 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 5 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 14 копійок до 31,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,8438 - 31,8699 грн/євро, російський рубль 0,4231 - 0,4241 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7700    27,8000

EUR/UAH     31,8438    31,8699

RUB/UAH     0,4231       0,4241

Курс долара на міжбанку виріс до 27,80 грн/долар

Нагадаємо, 19 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6896 - 31,7211 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2776,4829 гривень за 100 доларів (+0,9859 гривень).

Курс долара на міжбанку знизився до 27,75 грн/долар НБУ на 20 листопада встановив курс гривні на рівні 27,76 грн/долар
Теми: Курс долара
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