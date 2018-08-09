Курс доллара на межбанке вырос до 27,10 гривен/доллар

Новости Финансы 09.08.2018 - 10:41
 Фото: курс доллара повысился (pixabey)
 Фото: курс доллара повысился (pixabey)

Курс евро в продаже на межбанке вырос на две копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:50 9 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 3 копейки  - до 27,10 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,06 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 2 копейки - до 31,38 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0600 - 27,1000 грн/доллар, евро 31,3435 - 31,3899 грн/евро, российский рубль 0,4088 - 0,4096 грн/рубль.

Валюты         Bid             Offer

USD/UAH     27,0600    27,1000

EUR/UAH     31,3435    31,3899

RUB/UAH     0,4088      0,4096

Напомним, 8 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0300 - 27,0700 грн/долл, евро 31,3223 - 31,3687 грн/евро, российский рубль 0,4173 - 0,4181 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 9 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2696,1726 гривны за 100 долларов (-5,9328);

3124,5944 гривны за 100 евро (-10,3883).

НБУ на 9 августа усилил курс гривны до 26,96 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги:  Курс доллара,  Курс евро,  Курс рубля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС