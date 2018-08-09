Курс долара на міжбанку зріс до 27,10 гривень/долар

Курс євро на продажу на міжбанку зріс на дві копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:50 9 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 3 копійки - до 27,10 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,06 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 31,38 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0600 - 27,1000 грн/долар, євро 31,3435 - 31,3899 грн/євро, російський рубль 0,4088 - 0,4096 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,1000

EUR/UAH 31,3435 31,3899

RUB/UAH 0,4088 0,4096

Нагадаємо, 8 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,0300 - 27,0700 грн/дол, євро 31,3223 - 31,3687 грн/євро, російський рубль 0,4173 - 0,4181 грн/рубль.

Національний банк України на 9 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем посилив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2696,1726 гривні за 100 доларів (-5,9328);

3124,5944 гривні за 100 євро (-10,3883).