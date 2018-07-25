Курс доллара на межбанке вырос до 26,68 гривен/доллар

Евро подорожал на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 25 июля 2018 года повысился на 9 копеек - до 26,68 грн/долл, курс в покупке вырос на 7 копеек - до 26,64 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 31,19 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,6400 - 26,6800 грн/доллар, евро 31,1608 - 31,1969 грн/евро, российский рубль 0,4221 - 0,4230 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,6400 26,6800

EUR/UAH 31,1608 31,1969

RUB/UAH 0,4221 0,4230

Напомним, 24 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900, евро 31,1081 - 31,1289 грн/евро, российский рубль 0,4234 - 0,4241 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 25 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,58 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 658,3191 гривны за 100 долларов (+13,3508);

3 111,8283 гривны за 100 евро (+12,9834);

4,2247 гривны за 10 рублей (+0,0393).