Курс долара на міжбанку виріс до 26,68 гривень/долар

Новини Фінанси 25.07.2018 - 10:44
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)

Євро подорожчав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 25 липня 2018 року підвищився на 9 копійок - до 26,68 грн/дол, курс купівлі зріс на 7 копійок - до 26,64 грн/дол. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок - до 31,19 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,6400 - 26,6800 грн/долар, євро 31,1608 - 31,1969 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4230 грн/рубль.

Валюти       Bid          Offer

USD/UAH   26,6400   26,6800

EUR/UAH   31,1608   31,1969

RUB/UAH   0,4221     0,4230

Нагадаємо, 24 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,5700 - 26,5900, євро 31,1081 - 31,1289 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4241 грн/рубль.

Національний банк України на 25 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,58 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 658,3191 гривні за 100 доларів (+13,3508);

3 111,8283 гривні за 100 євро (+12,9834);

4,2247 гривні за 10 рублів (+0,0393).

НБУ на 25 липня послабив курс гривні до 26,58 грн/долар
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