Курс доллара на межбанке вырос более чем на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 22 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,24 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2226 - 32,2453 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.
Напомним, 16 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,9981 - 32,0095 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3742 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.