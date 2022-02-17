Доллар снова дорожает. Курс вырос на 20 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,30 гривен за доллар. Курс вырос на 21 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,30 гривен за 1 доллар (+0,2057 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет: 28,0943 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)