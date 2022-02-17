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Курс долара на міжбанку виріс більш ніж на 20 копійок

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 17 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 22 копійки до 28,39 гривень за долар, курс в покупці до 28,37 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,24 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 32,2226 - 32,2453 грн/євро, російський рубль 0,3713-0,3717 грн/рубль.

Нагадаємо, 16 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 31,9981 - 32,0095 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3742 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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