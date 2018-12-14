НБУ понизил справочный курс доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 5 копеек

Справочное значение курса доллара на 14 декабря составило 27,82 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8268 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 13 декабря (27,8775 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 14 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 27,83 грн/доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,52 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,98 гривен за доллар, в покупке снизился на 6 копеек до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 32,00 гривен за евро.