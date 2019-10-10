Курс доллара на межбанке упал до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 10 октября 2019 года снизился на 13 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,9904 - 27,0320 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5300 EUR/UAH 26,9904 27,0320 RUB/UAH 0,3788 0,3796

Напомним, 9 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6200 - 24,6600 грн/доллар, евро 27,0327 - 27,0766 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 октября установлен на таком уровне: 2453,0569 гривен за 100 долларов (-17,0432 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 10 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,33 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,52 (24,69 - 9 октября), продажи - 24,84 (25,02 - 9 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,84 (26,96 - 9 октября), продажи - 27,33 (27,49 - 9 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,48 - 9 октября), продажи 3,86 (3,87 - 9 октября) грн за 10 рублей.