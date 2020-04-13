Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки

Курс доллара на межбанке в продаже 13 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0200 грн/доллар, евро 29,4351 - 29,4761 грн/евро, российский рубль 0,3667 - 0,3673 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9800 27,0200 EUR/UAH 29,4351 29,4761 RUB/UAH 0,3667 0,3673

Напомним, 10 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,6500 - 29,6937 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3697 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 29,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,99 (27,10 - 10 апреля), продажи - 27,37 (27,51 - 10 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,22 (29,27 - 10 апреля), продажи - 29,84 (29,96 - 10 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 10 апреля), продажи 3,72 (3,72 - 10 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (-0,1618 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.