Курс долара на міжбанку впав до психологічної відмітки

Курс долара на міжбанку у продажу 13 квітня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі до 26,98 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 29,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0200 грн/долар, євро 29,4351 - 29,4761 грн/євро, російський рубль ,3667 - 0,3673 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9800 27,0200 EUR/UAH 29,4351 29,4761 RUB/UAH 0,3667 0,3673

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,6500 - 29,6937 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3697 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,37 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 29,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,99 (27,10 - 10 квітня), продажу - 27,37 (27,51 - 10 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,27 - 10 квітня), продажу - 29,84 (29,96 - 10 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 10 квітня), продажу 3,72 (3,72 - 10 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (-0,1618 грн). При цьому курс долара на 13 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.