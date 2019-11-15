Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 24,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 15 ноября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,16 гривен за доллар, курс в покупке до 24,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1300 - 24,1600 грн/доллар, евро 26,6619 - 26,6926 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1300 24,1600 EUR/UAH 26,6619 26,6926 RUB/UAH 0,3782 0,3788

Напомним, 14 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2200 - 24,2500 грн/доллар, евро 26,6475 - 26,6750 грн/евро, российский рубль 0,3778 - 0,3784 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,34 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 26,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,19 (24,19 - 14 ноября), продажи - 24,34 (24,40 - 14 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,47 (26,52 - 14 ноября), продажи - 26,84 (26,90 - 14 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 14 ноября), продажи 3,86 (3,86 - 14 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,22 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 2422,0132 гривен за 100 долларов (-2,4867 гривен).