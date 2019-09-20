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Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 24,50 грн/долар

Новини » Фінанси    20.09.2019 - 10:35
Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 24,50 грн/долар
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 12 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4250 - 24,4600 грн/долар, євро 27,0213 - 27,0576 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3831 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4250

24,4600

EUR/UAH

27,0213

27,0576

RUB/UAH

0,3824

0,3831

Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 24,50 грн/долар

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5500 - 24,5800 грн/долар, євро 27,1547 - 27,1879 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 вересня, встановлений на такому рівні 2461,7559 гривень за 100 доларів (-5,2294 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 19 вересня - 2466,9853 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

Аналітики вважають, що на даний момент на ринку немає передумов для розвороту тенденції до зміцнення курсу гривні до долара, проте Національний банк зберігає всі можливості для зміни ситуації.

Курс долара 20 вересня впав до мінімуму з січня 2016 року Курс долара на міжбанку продовжив падіння
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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