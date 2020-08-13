Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже уровня 27,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,48 гривен за доллар, курс в покупке до 27,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,48 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4600 - 27,4800 грн/доллар, евро 32,4632 - 32,4868 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4600 27,4800 EUR/UAH 32,4632 32,4868 RUB/UAH 0,3732 0,3736

Отметим, 12 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 32,3977 - 32,4213 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,52 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозу аналитиков группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен за доллар с возможным незначительным укреплением гривны.

Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.