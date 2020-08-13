Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився нижче рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,48 гривень за долар, курс купівлі до 27,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,48 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4600 - 27,4800 грн/долар, євро 32,4632 - 32,4868 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4600 27,4800 EUR/UAH 32,4632 32,4868 RUB/UAH 0,3732 0,3736

Відзначимо, 12 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 32,3977 - 32,4213 грн/євро, російський рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс в 2020 році складе 27,00 грн/долар.