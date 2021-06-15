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Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень і продовжив зниження

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Вівторок 15 червня 2021 10:14
Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень і продовжив зниження Фото: курс долара знизився ще на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,65 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 32,6350 - 32,6566 грн/євро, російський рубль 0,3741-0,3746 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень і продовжив зниження

Нагадаємо, 14 червня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9150 - 26,9350 грн/долар, євро 32,6209 - 32,6452 грн/євро, російський рубль 0,3728 - 0,3734 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,9505 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень

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