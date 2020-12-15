Курс доллара на межбанке упал до минимума с начала сентября

Курс доллара на межбанке в продаже 15 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7550 - 27,7750 грн/доллар, евро 33,7139 - 33,7382 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Отметим, 14 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8550 грн/доллар, евро 33,8590 - 33,8779 грн/евро, российский рубль 0,3802 - 0,3806 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 декабря установлен на таком уровне: 27,759 гривен за 1 доллар (-0,1071 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 27,8661 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 8 сентября - 27,7509 гривен за доллар.