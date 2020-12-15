Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку вересня

Курс долара на міжбанку в продажу 15 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,77 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 33,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7550 - 27,7750 грн/долар, євро 33,7139 - 33,7382 грн/євро, російський рубль 0,3770 - 0,3774 грн/рубль.

Відзначимо, 14 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8550 грн/долар, євро 33,8590 - 33,8779 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3806 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,759 гривень за 1 долар (-0,1071 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,8661 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 8 вересня - 27,7509 гривень за долар.