Курс доллара на межбанке упал до 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 3 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,69 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9950 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,6779 - 33,6960 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3678 грн/рубль.

Напомним, 2 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0350 - 28,0550 грн/доллар, евро 33,7120 - 33,7361 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль. Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 28,0589 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,0603 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.