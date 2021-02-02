Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал после резкого снижения накануне

Курс доллара на межбанке в продаже 2 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,05 гривен за доллар, курс в покупке до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,73 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0350 - 28,0550 грн/доллар, евро 33,7120 - 33,7361 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль.

Отметим, 1 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0100 - 28,0350 грн/доллар, евро 33,8612 - 33,8915 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 28,0589 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,0603 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.