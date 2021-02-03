Курс долара на міжбанку впав до 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 3 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,69 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9950 - 28,0100 грн/долар, євро 33,6779 - 33,6960 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3678 грн/рубль.

Нагадаємо, 2 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 28,0350 - 28,0550 грн/долар, євро 33,7120 - 33,7361 грн/євро, російський рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль. Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 28,0589 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,0603 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.