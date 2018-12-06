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Курс доллара на межбанке упал до 27,91 грн/доллар

Новости » Финансы    06.12.2018 - 11:12
Курс доллара на межбанке упал до 27,91 грн/доллар
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар продолжает снижаться

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 27,91 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,60 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,5713 - 31,6024 грн/евро, российский рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9100

EUR/UAH     31,5713    31,6024

RUB/UAH     0,4171       0,4178

Курс доллара на межбанке упал до 27,91 грн/долларНапомним, 4 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,96 - 27,98 грн/доллар, евро 31,6759 - 31,6873 грн/евро, российский рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,97 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 декабря установлен на таком уровне: 2797,5656 гривен за 100 долларов (-15,027 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 27,98 грн/доллар НБУ на 6 декабря установил курс гривны на уровне 27,97 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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