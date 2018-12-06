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Курс долара на міжбанку впав до 27,91 грн/долар

Новини » Фінанси    06.12.2018 - 11:12
Курс долара на міжбанку впав до 27,91 грн/долар
Фото: колаж (Pixabay)

Долар продовжує знижуватися

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 27,91 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,60 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,5713 - 31,6024 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9100

EUR/UAH     31,5713    31,6024

RUB/UAH     0,4171       0,4178

Курс долара на міжбанку впав до 27,91 грн/доларНагадаємо, 4 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,96 - 27,98 грн/долар, євро 31,6759 - 31,6873 грн/євро, російський рубль 0,4185 - 0,4192 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 грудня встановлено на такому рівні: 2797,5656 гривень за 100 доларів (-15,027 гривень).

Курс долара на міжбанку знизився до 27,98 грн/долар НБУ встановив на 6 грудня курс гривні на рівні 27,97 грн/долар
Теми: Курс долара
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