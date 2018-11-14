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Курс долара на міжбанку впав до 27,85 грн/долар

Новини » Фінанси    14.11.2018 - 10:42
Курс долара на міжбанку впав до 27,85 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар дешевшає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 14 листопада 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 4 копійки до 27,85 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 31,4033 - 31,4231 грн/євро, російський рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8300    27,8500

EUR/UAH     31,4033    31,4231

RUB/UAH     0,4094       0,4099

Курс долара на міжбанку впав до 27,85 грн/долар

Нагадаємо, 13 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 31,4011 - 31,4236 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,91 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара 14 листопада встановлено на такому рівні: 2791,8162 гривень за 100 доларів (+1,4425 гривень).

НБУ на 14 листопада встановив курс гривні на рівні 27,91 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,92 грн/долар
Теми: Курс долара
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