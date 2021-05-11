Курс доллара на межбанке упал на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,61 гривен за доллар, курс в покупке до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,60 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 7 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,6264 - 33,6506 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5900 - 27,6100 грн/доллар, евро 33,5797 - 33,6013 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 мая установлен на таком уровне: 27,6744 гривен за 1 доллар (-0,0897 грн). При этом курс доллара на 11 мая составляет 27,7641 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.