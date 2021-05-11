Курс долара на міжбанку впав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 11 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 27,61 гривень за долар, курс в покупці до 27,59 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 33,60 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 7 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,6264 - 33,6506 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5900 - 27,6100 грн/долар, євро 33,5797 - 33,6013 грн/євро, російський рубль 0,3725-0,3730 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлено на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.