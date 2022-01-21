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Курс доллара снижается третий день подряд

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Украина, Пятница 21 января 2022 15:55
Курс доллара снижается третий день подряд Фото: курс доллара упал на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,3181 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет: 28,3236 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снижается третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после того, как он вырос до максимума за год.

Курс доллара снижается третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке - 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,09 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,15 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшаются четвертый квартал подряд.

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