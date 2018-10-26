Курс доллара на межбанке снизился до 28,34 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта прекратила дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 26 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копеек до 28,34 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек - до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,2054 - 32,2509 грн/евро, российский рубль 0,4307 - 0,4318 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3400

EUR/UAH 32,2054 32,2509

RUB/UAH 0,4307 0,4318

Напомним, 25 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 32,2651 - 32,2850 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).