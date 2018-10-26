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Курс доллара на межбанке снизился до 28,34 грн/доллар

Новости » Финансы    26.10.2018 - 10:40
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта прекратила дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 26 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копеек до 28,34 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек - до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,2054 - 32,2509 грн/евро, российский рубль 0,4307 - 0,4318 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,3000    28,3400

EUR/UAH     32,2054    32,2509

RUB/UAH     0,4307       0,4318

Курс доллара на межбанке снизился до 28,34 грн/доллар

Напомним, 25 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,3500 - 28,3700 грн/доллар, евро 32,2651 - 32,2850 грн/евро, российский рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,33 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 2833,5582 гривен за 100 долларов (+12,2485).

Курс доллара на межбанке вырос до 28,37 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,34 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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