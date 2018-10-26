Курс долара на міжбанку знизився до 28,34 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта припинила дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 26 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійок до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 32,2054 - 32,2509 грн/євро, російський рубль 0,4307 - 0,4318 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3000 28,3400

EUR/UAH 32,2054 32,2509

RUB/UAH 0,4307 0,4318

Нагадаємо, 25 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 32,2651 - 32,2850 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 2833,5582 гривень за 100 доларів (+12,2485).