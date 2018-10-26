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Курс долара на міжбанку знизився до 28,34 грн/долар

Новини » Фінанси    26.10.2018 - 10:40
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Національна валюта припинила дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 26 жовтня 2018 року знизився в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 3 копійок до 28,34 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок - до 28,30 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 32,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 32,2054 - 32,2509 грн/євро, російський рубль 0,4307 - 0,4318 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,3000    28,3400

EUR/UAH     32,2054    32,2509

RUB/UAH     0,4307       0,4318

Курс долара на міжбанку знизився до 28,34 грн/долар

Нагадаємо, 25 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 32,2651 - 32,2850 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 2833,5582 гривень за 100 доларів (+12,2485).

Курс долара на міжбанку виріс до 28,37 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,34 грн/долар
Теми: Курс долара
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