ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Курс долара на міжбанку знизився до 28,22 грн/долар

Новини » Фінанси    26.10.2018 - 17:30

Долар на міжбанку подешевшав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 26 жовтня 2018 року знизився на 15 копійок до 28,22 грн/долар, курс купівлі знизився на 14 копійок до 28,19 грн/долар. Курс євро знизився на 23 копійки до 32,02 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0250 грн/євро, російський рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1900    28,2200

EUR/UAH     32,0206    32,0550

RUB/UAH     0,4279       0,4288

Курс долара на міжбанку знизився до 28,22 грн/долар

Нагадаємо, 25 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 32,2651 - 32,2850 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2826,5984 гривень за 100 доларів (-6,9598).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 26 жовтня склало 28,28 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2803 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 25 жовтня (28,3335 гривень за долар).

НБУ на 29 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,26 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Україникурсы валютКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся