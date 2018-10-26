Курс долара на міжбанку знизився до 28,22 грн/долар

Долар на міжбанку подешевшав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 26 жовтня 2018 року знизився на 15 копійок до 28,22 грн/долар, курс купівлі знизився на 14 копійок до 28,19 грн/долар. Курс євро знизився на 23 копійки до 32,02 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0250 грн/євро, російський рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1900 28,2200

EUR/UAH 32,0206 32,0550

RUB/UAH 0,4279 0,4288

Нагадаємо, 25 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 32,2651 - 32,2850 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2826,5984 гривень за 100 доларів (-6,9598).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 26 жовтня склало 28,28 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2803 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 25 жовтня (28,3335 гривень за долар).