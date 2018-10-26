НБУ повысил справочный курс доллара до 28,28 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 5 копеек

Справочное значение курса доллара на 26 октября составило 28,28 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,2803 гривен за доллар, что на 13 копеек выше, чем установленный 25 октября (28,3335 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 26 октября 2018 года снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,34 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек - до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,20 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,34 грн/доллар, курс в покупке снизился на 5 копеек - до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 32,20 гривен за евро.