Курс долара на міжбанку знизився до 28,20 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку залишився на рівні 28,17 - 28,20 грн/долар

Курс долара на міжбанку в продаж 30 листопада 2018 року знизився на 13 копійок до 28,20 грн/долар, курс купівлі до 28,17 грн/долар. Курс євро знизивя на 29 копійок до 31,96 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9363 - 31,9675 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 31,9363 31,9675

RUB/UAH 0,4209 0,4216

Нагадаємо, 29 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 32,2195 - 32,2508 грн/євро, російський рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 30 листопада склало 28,23 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2311 гривень за долар, що на 16 копійок нижче, ніж встановлений 29 листопада (28,3984 гривень за долар).