Курс долара на міжбанку знизився до 28,19 грн/долар

Долар на міжбанку подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 29 жовтня 2018 року знизився на 4 копійки до 28,19 грн/долар, курс купівлі знизився на 2 копійки до 28,17 грн/долар. Курс євро виріс на 6 копійок до 32,08 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 32,0659 - 32,0886 грн/євро, російський рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,1900

EUR/UAH 32,0659 32,0886

RUB/UAH 0,4287 0,4293

Нагадаємо, 26 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0250 грн/євро, російський рубль 00,4279 - 0,4288 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 2820,2526 гривень за 100 доларів (-6,3458).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 29 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2040 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 26 жовтня (28,2803 гривень за долар).