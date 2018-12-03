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НБУ понизил справочный курс доллара до 28,17 грн/доллар

Новости » Финансы    03.12.2018 - 12:30
НБУ понизил справочный курс доллара до 28,17 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара падает после роста на прошлой неделе

Справочное значение курса доллара на 3 декабря составило 28,23 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1767 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 30 ноября (28,2311 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 3 декабря 2018 года курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 28,19 грн/доллар, курс в покупке снизился до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,01 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 28,29 гривен за доллар, в покупке на 3 копейки до 28,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 17 копеек до 32,29 гривен за евро.

 

Наличный курс доллара упал еще  на 10 копеек Курс доллара на межбанке снизился до 28,19 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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