Курс долара на міжбанку знизився до 28,11 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар на міжбанку трохи подешевшав

Курс долара на міжбанку в продажу 2 листопада 2018 року знизився на 1 копійку до 28,11 грн/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку до 28,11 грн/долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,10 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 30,0673 - 32,1016 грн/євро, російський рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0900 28,1100

EUR/UAH 30,0673 32,1016

RUB/UAH 0,4251 0,4258

Нагадаємо, 1 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 28,1250 грн/долар, євро 32,0592 - 32,0850 грн/євро, російський рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2813,2823 гривень за 100 доларів (-2,504 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 2 листопада склало 28,13 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1389 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 1 листопада (28,1778 гривень за долар).