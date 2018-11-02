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Курс долара на міжбанку знизився до 28,11 грн/долар

Новини » Фінанси    02.11.2018 - 17:06
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар на міжбанку трохи подешевшав

Курс долара на міжбанку в продажу 2 листопада 2018 року знизився на 1 копійку до 28,11 грн/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку до 28,11 грн/долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,10 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 30,0673 - 32,1016 грн/євро, російський рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0900    28,1100

EUR/UAH     30,0673    32,1016

RUB/UAH     0,4251       0,4258

Курс долара на міжбанку знизився до 28,11 грн/долар

Нагадаємо, 1 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 28,1250 грн/долар, євро 32,0592 - 32,0850 грн/євро, російський рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2813,2823 гривень за 100 доларів (-2,504 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 2 листопада склало 28,13 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1389 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 1 листопада (28,1778 гривень за долар).

НБУ на 5 листопада встановив курс гривні на рівні 28,13 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,11 грн/долар
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