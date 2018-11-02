НБУ понизил справочный курс доллара до 28,13 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 4 копеек

Справочное значение курса доллара на 2 ноября составило 28,13 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1389 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 1 ноября (28,1778 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 2 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 6 копеек до 28,18 грн/доллар, курс в покупке вырос на 6 копеек до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,23 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 5 копеек до 28,19 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 5 копеек до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,32 гривен за евро.