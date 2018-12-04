НБУ понизил справочный курс доллара до 28,14 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара падает после роста на прошлой неделе

Справочное значение курса доллара на 4 декабря составило 28,14 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1458 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 3 декабря (28,1767 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 4 декабря 2018 года курс доллара по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 28,19 грн/доллар, курс в покупке вырос до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,08 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 28,26 гривен за доллар, в покупке на 3 копейки до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 2 копейки до 32,27 гривен за евро.