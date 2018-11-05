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НБУ понизил справочный курс доллара до 28,01 грн/доллар

Новости » Финансы    05.11.2018 - 12:20
Фото: коллаж (прес-служба НБУ)
Фото: коллаж (прес-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 12 копеек

Справочное значение курса доллара на 5 ноября составило 28,01 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0163 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже, чем установленный 2 ноября (28,1389 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 5 ноября 2018 года упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 7 копеек до 28,04 грн/доллар, курс в покупке снизился на 7 копеек до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 31,93 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах  курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,16 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 4 копейки до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,28 гривен за евро.

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Темы: Курс доллара
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