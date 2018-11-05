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Курс долара на міжбанку знизився до 28,02 грн/долар

Новини » Фінанси    05.11.2018 - 17:07
Фото: обмін валют (РБК-Україна)
Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар на міжбанку подешевшав на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 листопада 2018 року знизився на 9 копійок до 28,02 грн/долар, курс купівлі знизився на 9 копійок до 28,00 грн/долар. Курс євро знизився на 17 копійок до 31,93 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 31,9144 - 31,9343 грн/євро, російський рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0000     28,0100

EUR/UAH     31,9144    31,9343

RUB/UAH     0,4232       0,4240

Курс долара на міжбанку знизився до 28,02 грн/долар

Нагадаємо, 2 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0900 - 28,1100 грн/долар, євро 32,0673 - 32,1016 грн/євро, російський рубль 0,4251 - 0,4258 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2801,5313 гривень за 100 доларів (-11,751 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 5 листопада становило 28,01 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0163 гривень за долар, що на 12 копійок нижче, ніж встановлений 2 листопада (28,1389 гривень за долар).

НБУ встановив на 6 листопада курс гривні на рівні 28,01 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,01 грн/долар
Теми: Курс долара
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