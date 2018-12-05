НБУ понизил справочный курс доллара до 27,97 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал еще на 17 копеек

Справочное значение курса доллара на 5 декабря составило 27,97 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9770 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 4 декабря (28,1458 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 5 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 27,99 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 31,70 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 28,13 гривен за доллар, в покупке на 12 копеек до 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 24 копейки до 32,03 гривен за евро.