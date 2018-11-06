Курс долара на міжбанку знизився до 27,95 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 листопада 2018 року знизився на 7 копійок до 27,95 грн/долар, курс купівлі знизився на 7 копійок до 27,93 грн/долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 31,91 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,93 - 27,95 грн/долар, євро 31,8904 - 31,9105 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9300 27,9500

EUR/UAH 31,8904 31,9105

RUB/UAH 0,4234 0,4240

Нагадаємо, 5 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0000 - 28,0200 грн/долар, євро 31,9144 - 31,9343 грн/євро, російський рубль 0,4232 - 0,4240 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2795,584 гривень за 100 доларів (-5,9473 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 6 листопада склала 27,95 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2795,83 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 5 листопада (28,0163 гривень за долар).