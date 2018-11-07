Курс долара на міжбанку знизився до 27,91 грн/долар

Фото: колаж (Pixabey)

Долар на міжбанку подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 7 листопада 2018 року знизився на 4 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки до 27,89 грн/долар. Курс євро виріс на 12 копійок до 32,03 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,89 - 27,91 грн/долар, євро 32,0093 - 32,0380 грн/євро, російський рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8900 27,9150

EUR/UAH 32,0093 32,0380

RUB/UAH 0,4220 0,4226

Нагадаємо, 6 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,93 - 27,95 грн/долар, євро 31,8904 - 31,9105 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4240 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2789,6958 гривень за 100 доларів (-5,8882 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 7 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8980 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 6 листопада (27,9583 гривень за долар).