НБУ понизил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 6 копеек

Справочное значение курса доллара на 7 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8980 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 6 ноября (27,9583 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 7 ноября 2018 года упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,90 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек 31,99 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,21 гривен за евро.