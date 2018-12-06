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НБУ понизил справочный курс доллара до 27,88 грн/доллар

Новости » Финансы    06.12.2018 - 12:19
НБУ понизил справочный курс доллара до 27,88 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал еще на 9 копеек

Справочное значение курса доллара на 6 декабря составило 27,88 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8815 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 5 декабря (27,9770 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 6 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 27,91 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,60 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 28,04 гривен за доллар, в покупке на 8 копеек до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 8 копеек до 31,95 гривен за евро.

Наличный курс доллара упал еще на 10 копеек Курс доллара на межбанке упал до 27,91 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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