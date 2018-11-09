НБУ понизил справочный курс доллара до 27,89 грн/доллар

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 4 копейки

Справочное значение курса доллара на 9 ноября составило 27,89 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8947 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 8 ноября (27,9309 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 9 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1 копейку до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек 31,67 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 3 копейки до 28,08 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,22 гривен за евро.